16 vatra zjarri në të gjithë vendin

Publikuar | 21:56

Gjatë 24 orëve të fundit, Emergjencat Civile, kanë regjistruar në të gjithë vendin 16 vatra zjarri, nga të cilat 9 janë drejt shuarjes, ndërsa 7 të tjerë janë evidentuar gjatë orëve të fundit. Flakët problematike, mbeten në malin Mile Konspol, ku janë djegur 150 ha me shkurre dhe 300 rrënjë ulliri. Në vendngjarje, janë angazhuar rreth 20 efektivë të ushtrisë.

Në Postribë të Shkodrës, një sipërfaqe me 1 ha pisha vijon të digjet ndërsa terreni malor e bën të vështirë ndërhyrjen dhe po punohet me 20 forca të ushtrisë me mjete rrethanore.

Era ka favorizuar flakët që janë përhapur më tej. Është kërkuar nga Mali i ZI ndërhyrje nga ajri dhe po pritet përgjigja e palës malazeze.

Flakë janë regjistruar edhe në kurorën e Laçit. Zjarrfikësit po luftojnë bashkë me 20 forca ushtarake pasi zjarri ndodhet pranë zonës së banuar. Probleme janë shënuar edhe në Këlcyrë, Fushë e Ardenicë.

/Tv Klan