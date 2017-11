2018, më shumë fonde bujqësisë

Publikuar | 22:27

Bujqësia Shqiptare nuk po performon siç duhet, të paktën krahasuar me potencialet që ajo gëzon. Këtë e faktojnë edhe shifrat e vitit 2016 të INSTAT, ku një pjesë e mirë e prodhimeve të rëndësishme bujqësore janë me rënie.

Jo vetëm kaq, edhe në tremujorin e dytë të këtij viti shihet që kontributi në rritjen ekonomike nga sektori i bujqësisë është i ulët me vetëm 0.16 pikë përqindjen, ndryshe nga sektorët e tjerë që kanë një kontribut më të madh.

Nisur nga kjo gjendje duket se qeveria ka hedhur sytë nga bujqësia për ta rimëkëmbur. Të paktën në buxhetin 2018 ka planifikuar fonde më të mëdha krahasuar me këtë vit.

Ilir Halilaj, zv/Ministër i Bujqësisë shpjegon për Klan Plus se fokus më të madh nga ky dikaster do të ketë skema mbështetëse për fermerët.

Iniciativat për skemat mbështetëse nga Qeveria për fermerët nuk mungojnë, por sa realisht do të shkojnë këto fonde tek fermerët që kanë nevojë?

Lidhur me këtë pikëpyetje, zv/ministri Halilaj garanton se ndryshe nga sa ka ndodhur, do të hiqen burokracitë për fermerët dhe në fillim të aplikimit për një projekt nuk do të kërkohet asnjë dokument nga ata, por thjesht do të plotësohet një formular

Për të qenë konkurrent Ministria e Bujqësisë do të vendosë mbështetjen për disa produkte të caktuara.

Ministria e Bujqësisë aktualisht po kryen aksionin e kontrollit të thertoreve në vend dhe pas kësaj është zotuar se do të nisë më sektorin e qumështit.

Në buxhetin e vitit të ardhshëm janë parashikuar edhe afro 2.2 miliardë lekë për Infrastrukturën e Ujitjes dhe Kullimit që parashikon edhe ndërhyrjen në zonat që kanë qenë subjekt përmbytjeje ndër vite.

