12 arrestime pas sulmit terrorist në Londër

E përditësuar/ 12 persona, të cilët dyshohet se kanë lidhje me sulmin terrorist të së shtunës mbrëma në Londër, janë vënë në pranga nga policia britanike. Arrestimet erdhën pas kontrollit të një lagjeje në lindje të Londrës, ku jetonte njëri nga xhihadistët e ekzekutuar.

Informacionet e dala nga hetimet bënë të ditur se tre agresorët u qëlluan më shumë se 50 plumba nga 8 efektivë policie, pak çaste pasi u morën jetën 7 personave dhe plagosën 48 të tjerë.

Edhe pse të dhënat e bëra publike mbi identitetin e tre terroristëve janë të pakta, mediat britanike konfirmuan se autoritetet tashmë i kanë identifikuar ata.

Aktualisht, ekziston frika se numri i viktimave mund të rritet, pasi 21 nga 48 të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Tre xhihadistët po përshkonin me një furgon të bardhë Urën e Londrës, kur u futën mes këmbësorëve me shpejtësi, rreth 90 km/h. Menjëherë më pas, ata braktisën automjetin dhe të armatosur me thika u drejtuan në tregun Borough ku hynë në dy restorante dhe plagosën disa klientë që darkonin.

