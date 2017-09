7 – vjeçari nuk regjistrohet dot në shkollë, “STOP” i zgjidh problemin

Publikuar | 22:30

Sybe Dervishi ankohet se prej 2 javësh nuk i regjistrojnë nipin në shkollën “Ali Demi”. Ajo thotë se drejtoresha e shkollës, Doriana Kuka e ka sorollatur nga 30 Gushti deri më 9 Shtator. Gazetarja e emisionit “STOP” takon drejtoreshën dhe nëndrejtorin e shkollës dhe pavarësisht se familjarëve u ishte thënë se klasat ishin me kapacitet të plotë, 7 vjeçari Klevi Dervishi regjistrohet pas ndërhyrjes së emisionit “STOP”.

“Quhem Sybe Dervishi. Jam banore e kësaj lagjeje të njësisë numër 1. Më kap shkolla “Ali Demi”. Nipin e madh e kam në klasë të pestë. Vajta për të regjistruar nipin e dytë, që është në klasë të parë. Nuk e mora vesh pse drejtoresha Doriana Kuka më sorollati, nuk më priste në zyrë dhe letrat nuk mi hapi fare. Kam që më datë 30 Gusht e deri më 9 Shtator, derisa ajo regjistroi edhe disa fëmijë të tjerë, e mua më thoshte nuk kam vend. Ka një javë që ka filluar shkolla, çuni im qan kur vishet vëllai i vet se thotë: ‘Po unë, pse nuk më pranojnë në shkollë?’. Unë iu drejtova emisionit “STOP” se nuk gjeta rrugëzgjidhje tjetër.”

Klevi thotë se gjatë gjithë javës është veshur me uniformë, ka vendosur çantën në krahë dhe ka shkuar në shkollë, por e kanë përzënë sepse nuk ka vende.

Kamera e fshehtë e emisionit “STOP” vendoset tek e ëma e djalit dhe i drejtohen shkollës “Ali Demi”.

Qytetarja – Tani ku qëndron problemi i nipit që nuk e kanë regjistruar deri tani?

Nëndrejtori – Drejtoresha! Kam gjyshen këtu, vajzën dhe nipin për shkollë. Atëherë domethënë, fëmija do shkojë në klasën që ka më pak nxënës. I kam mbajtur letrat, letrat do t’ia jap nëndrejtoreshës. Keni ndonjë preferencë thotë (drejtoresha)?

Qytetarja – Ne vetëm ta regjistrojmë duam, thuaj! (drejtoreshës)

Nëndrejtori – Rëndësi ka që fëmija u regjistrua. Urdhëro (i kalon telefonin qytetares).

Qytetarja – Po, drejtoresha!

Drejtoresha – Nëna suksese!

Qytetarja – Faleminderit shumë!

Drejtoresha – Me këmbë të mbarë!

Qytetarja – Me këmbë të mbarë, po nuk e bëre ti muhabetin.

Drejtoresha – Numri është me 40 (nxënës) dhe ti të jesh e bindur që klasa është me 41 (nxënës). Të gjitha klasat janë me 40 (nxënës). Kjo është arsyeja.

Qytetarja – Të kuptoj shumë mirë, po na ke sorrollatur kot.

Drejtoresha – Po pra, po! Por në pamundësi sepse janë klasa, unë nuk e di, po me regjistrimin që ti ke bërë të jesh e bindur që … Suksese! Me këmbë të mbarë!

Gjyshja – Zoti nëndrejtor! Për cfarë u sorollata deri tani?

Nëndrejtori – Tani shpjegimin mos ma kërko mua! Më duket fola hapur.

Qytetarja – Ishit shumë i sjellshëm.

Gjyshja – Prej jush kam shumë respekt.

Qytetarja – Njëkohësisht na vjen dhe shumë keq.

Nëndrejtori – Po tani s’janë të tërë. Në Shqipëri kështu funksionojnë gjërat. Dakord?

Qytetarja – Po!

Më pas i drejtohen zyrës së drejtoreshës për të kërkuar shpjegim se pse nuk e regjistruan djalin atëherë kur duhej.

Qytetarja – Mundem?

Drejtoresha – Hajde!

Qytetarja – Të ndërpresim?

Drejtoresha – Ta mbaroj zemra ime dhe pastaj të futesh.

Qytetarja – Ok! Se kemi një orë që po të presim.

Drejtoresha – Po pra! A mbarove punë, për çfarë më pret?

Qytetarja – Mbarova pra! Po çfarë tani dhe pse jo ditën e hënë, kur ishte për të fillu shkolla? Pse sot? Për çfarë arsye?

Drejtoresha – Djalin e akomodove kështu që të mbaroi punë.

Qytetarja – E akomodova, po tre ditë që djali ka qarë në mëngjes se donte të vinte në shkollë.

Drejtoresha – Do presësh sa të mbaroj takimin.

Pas ndërhyrjes së emisionit “STOP”, Kelvi arriti të regjistrohej në klasën e parë në shkollën “Ali Demi” dhe familja të qetësohej.

“Falenderoj emisionin “STOP” për nipin që ma regjistruan në klasë të parë. Kisha dy javë që nuk ma regjistronin. Se ku ishte arsyeja as vetë nuk e mora vesh.”/ tvklan.al