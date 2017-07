9-vjeçari kryeministres: Të lutem, më shpëto jetën!

Publikuar | 14:19

Një 9-vjeçar nga Britania, i cili është në garë me kohën për të marrë një zemër të re, i bën thirrjen dëshpëruese kryeministres së vendit, Theresa May, të ndryshojë ligjin për dhurimin e organeve.

“Të lutem, ndryshoje ligjin për të më shpëtuar jetën!” iu drejtua kryeministres May, vogëlushi Max Johnson.

Prej gjashtë muajsh ai pret një dhurues për një zemër të re, pasi e tija është zmadhuar dhe tani ai jeton me ndihmën e një pompe të vogël në gjoks.

Gazeta Britanike “thë Mirror” po ashtu i bën thirrje qeverisë dhe parlamentit të ndryshojë ligjin për dhurimin e organeve që njerëzit të jetë automatikisht dhurues potencialë, me përjashtim të atyre që e thonë më herët që nuk duan.

Aktualisht në Britani, organet për dhurim u merren vetëm atyre që para se të arrijnë në gjendje të pavetëdijshme kanë shprehur dëshirën që t’i dhurojnë, ndërsa të gjithë të tjerët janë të përjashtuar.

Me ndryshimet e propozuara, ligji do të bëhej që dhurues potencialë të bëhen të gjithë njerëzit me përjashtim të atyre që e kanë lënë me shkrim që organet e tyre nuk duan t’i dhurojnë.

Kjo do të sillte shpëtoheshin mijëra jetë njerëzisht, shkruan e gazeta.

Kryeministrja May ka theksuar se po shikojnë mundësitë e ndryshimit të ligjit dhe kjo i ka dhënë shpresë Maxit, duke e lumturuar pa masë.

Por vogëlushi nuk ka kohë, i lutet kryeministres ta ndryshojë ligjin menjëherë, sepse “kjo nuk do të ishte diçka vërtetë e mirë vetëm për mua, por edhe për shumë fëmijë të tjerë.”

“E di që çdo ditë është dikush që vdes teksa pret në listë. Kështu do të kishte më shumë shanse për njerëzit që po presin për zemër, çka duhet të jetë diçka e mirë”, tha ai. /tvklan.al