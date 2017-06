Adoleshenti parashikon shfaqjen e Marisë, njerëzit vërshojnë drejt tempullit

Publikuar | 20:33

Me qindra besimtarë të devotshëm u nisën drejt tempullit Knock, pasi një adoleshent tha se kishte patur një vegim se në këtë vend do të shfaqej Virgjëresha Mari.

14 – vjeçari ndodhej në vend të shenjtë në Fatima të Portugalisë në Maj, ku tha se pati vegime të Marisë, e cila i zbuloi se do të shfaqej sërish në Knock, në orën 3 të pasdites të së shtunës.

Kështu, me qindra u mblodhën gjatë fundjavë në këtë vend të shenjtë në Irlandë, me shpresën se do të bekoheshin.

Në një video mesazh të postuar në internet, babai i adoleshentit tregoi se çfarë kishte dëshmuar i biri në Portugali.

“Për dy ditë djali pa Zonjën Tonë në Fatima. Ai i pati vegimet në gjuhën portugeze dhe ishte në gjendje që të kuptonte çdo fjalë. Ai ka dhuntinë për të kuptuar çdo vegim”, shpjegoi babai i adoleshentit.

Të shtunën ishin të shumtë ata që pritën, madje një besimtar bëri edhe fotografi të reve që largoheshin.

Disa deklaruan se rrezet e diellit binin mbi njerëzit ishin provë se ishin bekuar nga një fuqi e mbinatyrshme.

Megjithatë të tjerë mbeten skeptikë.

Virgjëresha Mari besohet se është shfaqur në Tempullin Knock, në vitin 1879.