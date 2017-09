Aksident me dy të vdekur në Fushë-Krujë

Publikuar | 16:25

Dy persona kanë humbur jetën dhe dy të tjerë mbetën të plagosur në një aksident automobilistik në aksin rrugor Fushë Krujë – Thumanë pranë fshatit Derven.

Automjeti me targa AA 166 LA me të cilin udhëtonin viktimat humbi kontrollin dhe u përplas me trafikandarësen mbrëmë rreth orës 23:40.

Viktimat janë me iniciale A.P 25 vjeç dhe R.K 28 vjeç, nga Laçi dhe Tirana. Si pasojë e aksidentit, të plagosur mbetën edhe dy persona të tjerë, të cilët ishin gjithashtu pasagjerë në automjetin që u aksidentua. Ata janë me iniciale L.S nga Laçi dhe B.D nga Tirana.

Viktimat ndërruan jetë në Spitalin Ushtarak në Tiranë. Ndërsa dy të plagosurit po marrin mjekim nga bluzat e bardha.

Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur plotësisht shkaqet e aksidentit. /tvklan.al