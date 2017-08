Aksident me vdekje në Krujë

Publikuar | 08:27

Një 38-vjeçar ka humbur jetën në një aksident automobilistik mëngjesin e sotëm rreth orës 05:30 në Thumanë të Krujës.

Policia bën me dije se viktima me iniciale Z.T drejtonte një furgon mallrash që u përplas me një makinë BMW me drejtues 41-vjeçarin me iniciale V.M nga Maqedonia. Ndërkohë, është plagosur pasagjeri që ndodhej në furgon 34-vjeçari me iniciale E.D.

Lëndime kanë pësuar edhe pasagjerët që ndodheshin në makinën BMW; dy fëmijët e drejtuesit të mjetit V.M 12 vjeç, B.M 9 vjeç dhe mamaja e tij 63-vjeçarja F.M.

Të gjithë të plagosurit ndodhen në spitalin ushtarak të Tiranës, jashtë rrezikut për jetën. Policia është duke hetuar shkaqet e aksidentit. /tvklan.al