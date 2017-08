Aksident rrugor në afërsi të Kapshticës, plagosen 3 persona

Publikuar | 10:53

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e së hënës në Kapshticë. Mësohet se automjeti tip “Hyndai” me targa HAE 8836 me drejtues mjeti 50- vjeçarin me inicialet A.P banues në Elbasan ka dalë nga rruga.

Për pasojë është dëmtuar shoferi, vëllai i tij shtetasi G.P, 45 vjeç dhe bashkëshortja e drejtuesit të mjetit shtetasja O.P, rreth 43 vjeçe, pasagjerë në mjet.

Të tre personat janë dërguar për ndihmë mjekësore, në Spitalin e Bilishtit ku paraprakisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e ngjarjes./tvklan.al