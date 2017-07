Aksidenti fatal në Itali, identifikohen dy shqiptarët

Publikuar | 15:10

Dritan Ulku, 37 – vjeç dhe Ilir Seferi, 39 – vjeç janë dy shqiptarët, të cilët pasditen e së martës gjetën vdekjen në një aksident automobilistik.

Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 18:00, në kryqëzimin mes Meloana dhe Capannaguzzo, në Cesena të Italisë.

Një furgon me të cilin udhëtonin tre punëtorë shqiptarë, që merreshin me instalimin e skelave u përplas me një kamion, në të cilin udhëtonin dy persona të tjerë, babë e bir.

Përplasja mes dy mjeteve ishte tepër e fortë. Dy shqiptarët, Ulku dhe Seferi gjetën vdekjen e menjëhershme, ndërsa i treti u dërgua në gjendje të rëndë në spital.

37 – vjeçari Ulku mësohet se jetonte në Forli – Cesena, ndërsa Seferi në Rimini. Identiteti i të lënduarit ashtu sikurse edhe gjendja e tij shëndetësore nuk bëhet e ditur./tvklan.al