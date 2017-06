Aksidentohet 11 – vjeçarja, pranga shoferit

Publikuar | 12:36

Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në rrugën Pogradec-Drilon. Drejtuesi i automjetit me inicialet T. P rreth 67 – vjeç, duke drejtuar mjetin me targa TR3460J, ka aksidentuar të miturën me inicialet O.B.

Sipas burimeve të policisë 11 – vjeçarja banuese në Buçimas ka qenë duke kaluar rrugën në momentin që është aksidentuar.

Drejtuesi i mjetit ndodhet i shoqëruar në Komisariat, ndërsa e mitura u transportua në Spitalin e Pogradecit, për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Policia Rrugore gjen rastin t’iu bëjë thirrje të gjithë drejtuesve të jenë më të kujdesshëm në drejtimin e mjeteve dhe të respektojnë Kodin Rrugor, me qëllim shmangien e aksidenteve rrugore./tvklan.al