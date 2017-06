Aktori i njohur kapet në flagrancë, ai dhe bukuroshja topless…

Publikuar | 22:00

Pasi kaloi një javë të shthurur në Kanë, aktori i njohur Scott Dissick, ish-bashkëshorti i Kourtney Kardashian është parë në shoqërinë e një bukurosheje topless.

Orët e vona të natës nëpër klube, e kanë bërë të humbë kompletisht mendjen dhe të shihet në publik çdo ditë me nga një femër ndryshe.

Baba i tre fëmijëve dhe ylli i një prej serialeve më të njohur në botëne showbizit Keeping Up With The Kardashians mesa duket e ka lënë pas pas dore jetën televizive dhe ka vendosur të relaksohet.