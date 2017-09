Aktorja e famshme me origjinë shqiptare drejt altarit

Publikuar | 22:22

Aktorja e famshme turke me origjinë shqiptare, Gizem Karac, do të shkojë drejt altarit me të dashurin e saj biznesmenin Kemal Ekmekçi, më 16 Shtator.

Aktorja, e cila pak kohë më parë postoi në Instagramin e saj një video ku i kërkonte gjyshes të fliste disa fjalë shqip dhe tregonte për origjinën e saj shqiptare, do t’i japë fund beqarisë me një dasmë në Resortin Nikki Beach në Bodrum.

Tashmë ajo ka publikuar edhe ftesat për dasmën e saj.

Në ftesën e saj të thjeshtë, por shumë simpatike, ajo shkruan vetëm emrin e saj dhe të dashurit, si dhe “po martohemi”.

Aktorja 24-vjeçare ka luajtur sëfundmi edhe në serialin “Dashuri pa Fund”./tvklan.al