Vasili – Milo marrëveshje bashkëpunimi elektoral

Aleati historik i socialistëve, Paskal Milo ka vendosur të bashkëpunoje me LSI në zgjedhjet e 25 qershorit edhe pse marrëveshja Rama-Basha i’u pamundëson forcave politike krijimin e koalicioneve.

Milo ka nënshkruar me kreun e ri të LSI, Petrit Vasili atë që e quajnë marrëveshja e vlerave dhe që për ta do të përkthehet në maksimalizimin e votës për të dy forcat

Milo thotë se marrëveshja finalizohet sot pas një diskutimi 1 mujor dhe nuk është aspak e kushtëzuar nga qëndrimi i 3 kryetareve te partive te vogla te majta qe nga selia e PS i bën thirrje atij dhe Skendër Gjinushit qe votat e tyre te shkonin për PS.

Milo ka përsëritu ne mënyre te vazhdueshme pakënaqësinë e tij për mos respektimin e marrëveshjes së koalicionit nga kryeministri Rama pas fitores në 2013.

Kreu i PDS-së Paskal Milo pas një takimi me kryetarin e LSI-së, Petrit Vasili, ka nënshkruar një marrëveshje politike me Lëvizjen Socialiste për Integrim.

Milo tha se nuk ka pasur mundësi të takojë Ramën dhe se ka 1 vit e tre muaj që nuk takohet dhe kjo ka ndodhur për faj të kryeministrit.

Aleancat nuk janë të përjetshme, tha kreu i PSD, Milo.

Fjala e Petrit Vasilit

“Nënshkruam një marrëveshje bashkëpunimi me Partinë Demokracia Sociale drejtuar nga prof.Paskal Milo është sigurisht një moment i rëndësishëm dhe sinjikativ, pasi në marrëveshjen tonë ne ndërtuam një bashkëpunim politik, i cili ka në themel të tij integritetin e tij të PSD raportin e saj shumë të qartë me zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Gjithashtu programin e saj, i cili është i drejtuar nga integrimi evropian, nga konstruktiviteti i bashkëpunimit politik dhe nga prioriteti për realizimin e objektivave që vendi ka për një qeverisje më të mirë, për një politikë më të shëndetshme, dhe pjesëmarrja në procesin zgjedhor dhe korrekt në përputhje me ligjin në çdo pikë të tij.

Dhe ku LSI krahas këtij bashkëpunimi, i cili është një vizion i yni por edhe i PSD, një bashkëpunim kohëgjatë, i cili shtrihet edhe përtej zgjedhjeve dhe bazuar në këtë kohezion të përbashkët politik që ne kemi, do të ketë edhe administrimin e zgjedhje, dhe mbështetjen e plotë që çdo element i zgjedhjeve i cili do të realizohet nga PSD do të ketë si një garant të gjitha nivelet e administrimit e deri në komisionet e numërimit LSI-në. Besojë se në këtë moment politikë pozitiv që ne ecim sëbashku. Politika shqiptare ka nevojë më shumë se çdo gjë tjetër për këtë komunikim të këtij dimensioni dhe me këto përmasa të karakterit politikë.”

Fjala e Paskal Milos

“Marrëveshja që sapo u nënshkrua me kryetarin e lsi është një marrëveshje e natyrshme e dy partive tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe të gjithanshme. Është një marrëveshje që institucionalizon një bashkëpunim që do të materializohet gjatë procesit të zgjedhjeve dhe gjatë administrimit të numrit të votave, gjatë qeverisjes së ardhshme. Është një marrëveshje e cila nuk drejtohet nga asnjë parti e tretë por niset gjithmonë nga interesa për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Është në interes të të gjithë shqiptarëve. PSD dhe LSI e bëjnë këtë marrëveshje me qëllimin e vetëm për të patur një rezultat maksimal të dy partive tona me qëllim që roli manifestohet pas fushate për të patur e për të mbështetur vlerat e të dy partive tona. Më mbetet veç se ta çoj këtë mesazh në të gjithë PSD që ne nënshkruam marrëveshjen për mbështetje sëbashku.

Për të gjitha këto vlera kjo marrëveshje është shumë e dobishme dhe model se si dy parti që ndajnë vlera të përbashkëta duhet të jenë sëbashku, ndonëse nuk na lejohet koalicioni për arsye që tashmë dihen, kjo është një formë dhe një bashkëpunim që na lejohet, që është e dobishme dhe që do të ketë të njëjtin qëllim si të ishim në koalicion. Politika shqiptare duhet ta bëj model të saj këtë marrëveshje”./tvklan.al