Alketa Vejsiu flet për dy programet e reja që do të nisin në TV Klan

Ready for 2 New Formats @rtvklan “Peter Pan” “Celebrity Farm” Thnx @dancewithmealbania Jemi gati me @veragrabocka ne @rtvklan per sezonin e ri Shkurt/ Qershor 2018! Fituesit e Audicioneve te formatit ” Ne Kurthin e Peter Pan” do te anoncohen ne fund te muajit janar! Behemi gati nderkohe per formatin e ri te cmendur te Vipave qe do jetojne ne nje shtepi ne fshat per te fituar simpatine tuaj, dhe per te bere pune te thjeshta fshati dhe per te fituar nje super cmim! @rtvklan kete sezon me prurje te reja!

