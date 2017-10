Arkeologët deshifrojnë gurin 3200 vjeçar që dëshmon pushtimin nga “njerëzit e detit”

Publikuar | 23:55

Studiuesit thonë se shkrimet e lashta mund të japin përgjigje për ‘një nga enigmat më të mëdha të arkeologjisë mesdhetare’.

Pllaka gëlqerore prej 29 metrash, e gjetur në 1878, në atë që tani quhet Turqia moderne, mbart mbishkrimin më të njohur hieroglifik nga Epoka e Bronzit. Vetëm një numër i vogël dijetarësh në mbarë botën, mund të lexojnë gjuhën e lashtë luviane.

Perkthimi i parë ka servirur një shpjegim mbi rrëzimin e qytetërimeve të fuqishme dhe të përparuar të Epokës së Bronzit.

Dorëshkrimi tregon se si një flotë e bashkuar e mbretërive nga Azia e Vogël Perëndimore bastisi qytetet bregdetare në Mesdheun lindor.

Ajo sugjeron se ata ishin pjesë e një konfederate detare plaçkitjeje, të cilën historianët besojnë se luajti një rol në rrënimin e këtyre qytetërimeve të lindjes së Bronzit.

Studiuesit besojnë se mbishkrimet u porositën në vitin 1190 Para Krishtit nga Kupanta-Kurunta, mbreti i një shteti të epokës së vonë të Bronzit të njohur si Mira.

Teksti sugjeron se mbretëria dhe shtetet e tjera anatoliane pushtuan Egjiptin e lashtë dhe rajonet e tjera të Mesdheut Lindor para dhe gjatë rënies së Epokës së Bronzit.

Arkeologët i kanë atribuar gjatë shembjes së papritur dhe të pakontrollueshme të qytetërimeve dominuese rreth 1200 Para Krishtit pjesërisht ndaj ndikimit të sulmeve detare. Por identiteti dhe origjina e pushtuesve që dijetarët e sotëm i quajnë Njerëzit e Detit të Trojës, kishin përbuzur arkeologët për shekuj me radhë.

Gjetjet e reja ndjekin hulumtimet nga një ekip ndërdisiplinor i arkeologëve zviceranë dhe holandezë. Ato përfshijnë Dr. Fred Woudhuizen, që mendohet të jetë një nga 20 njerëzit e vetëm në botë që mund të lexojnë Luëian. Ai e përktheu mbishkrimin.

Pllaka e gurit gëlqeror, u gjet 1878 në fshatin Beyköy, 34 kilometra në veri të Afyonkarahisar në Turqinë moderne. Arkeologu francez George Perrot kopjoi mbishkrimin para se guri të ishte përdorur nga fshatarët si material ndërtimor për themelimin e një xhamie.

Kopja u rizbulua në pronën e prehistorisë angleze James Mellaart pas vdekjes së tij në vitin 2012 dhe u dorëzua nga i biri i tij për të studiuar Dr. Eberhard Zangger, president i fondacionit të Studimeve Luëian.

Zangger, një gjuhëtar holandez dhe ekspert në gjuhën dhe shkrimin Luëian, tha se mbishkrimi sugjeroi që “Luëianët nga Azia e Vogël Azisë kontribuonin me vendosmëri për të ashtuquajturat pushtime të të Detit Popullor – dhe kështu deri në fund të Epokës së Bronzit në Mesdheun Lindor” .

Fondacionet thanë: “Një nga enigmat më të mëdha të arkeologjisë mesdhetare mund të zgjidhet “.

Rezultatet e përkthimit dhe hulumtuesit do të publikohen në dhjetor në Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society dhe në një libër nga z. Zangger./tvklan.al