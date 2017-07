Arlind Ajeti në planet e Spal

Publikuar | 23:30

Arlind Ajeti nuk e gjeti veten te Torino gjatë sezonit të kaluar, vetëm pak ndeshje për të në kampionat dhe kupë.

Emri i tij përflitet që do të jetë mes të larguarve nga Torino dhe mediat në Itali i shtojnë edhe një destinacion të mundshëm pas Bolognas.

Spal që është rikthyer në Serie A pas 50 vitesh po e vlerëson si një përforcim. Arlind Ajeti është nën kontratë me Torino deri në 2019, ku kaloi verën e kaluar me parametër zero.

Klubi torinez synon të përfitojë para nga transferimi i tij, pasi kartoni i mbrojtësit vlerësohet rreth 1 milionë e gjysmë euro, por Spal kërkon ta marrë falas.

Megjithatë pritet të diskutohet në ditët në vijim, pasi Ajeti nuk duket se është në planet e trajnerit Mihajloviç. Prej 1 korrikut hapet zyrtarisht merkato në Europë ku priten lëvizjet më të mëdha./Tv Klan