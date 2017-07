Arrestohen 8 shqiptarë në Francë

Publikuar | 19:40

Tetë shqiptarë janë arrestuar nga policia franceze në Montpellier në lidhje me tentativën për vrasje ndaj një ushtari francez.

Ngjarja ka ndodhur më 2 korrik, kur një ushtar franceze u plagos me thikë nga një grup shqiptarësh. Mediat franceze shkruajnë se 8 shqiptarët, adoleshentë dhe të rritur, u arrestuan mëngjesin e djeshëm.

Pas marrjes në pyetje, dy prej të dyshuarve më pas u lanë të lirë. Autoritetet dyshojnë se mes 6 shqiptarëve të ndaluar ndodhet edhe personi që qëlloi me thikë ushtarin francez. Policia franceze e ka regjistruar këtë hetim si vrasje të mbetur në tentativë dhe sulm i armatosur në bashkëpunim.

Ushtari francez së bashku me një koleg të tij u sulmuan nga një grup shqiptarësh mesnatën e 2 dhe 3 korrikut. Njëri prej ushtarëve u dhunua dhe më pas u godit me thikë. Kolegu i tij ndërhyri për ta ndihmuar, por u kërcënua me thikë në fyt nga pjesa tjetër e grupit të shqiptarëve. /tvklan.al