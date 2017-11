Video/ Arrestohen Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kadaj-Bujupi

Publikuar | 10:18

Policia e Kosovës ka arrestuar deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti. Ai është arrestuar me forcë në hyrje të Kuvendit të Kosovës, gjersa po shkonte në seancën plenare të Kuvendit. Deputetët e Vetëvendosjes e kanë kundërshtuar arrestimin e tij, duke u shtyrë më policinë, e cila ka përdorur sprej djegës për t’i larguar ata.

Menjëherë pas arrestimit me forcë të Kurtit, ka reaguar Visar Ymeri, kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje. Ai konfirmoi se të arrestuar janë edhe deputetet, Albulena Haxhiu dhe Donika Kadaj-Bujupi.

“Tre deputetë të Kuvendit të Kosovës – Albulena Haxhiu, Donika Kadaj-Bujupi dhe Albin Kurti – u arrestuan në mënyrë brutale nga Policia e Republikës së Kosovës me urdhra politik, duke hyrë në seancë. Pra, tre deputetët ishin duke ardhur në seancën e cila është thirrur për sot”, tha Ymeri.

“Ky është edhe një rast, ose vazhdimësi e një përndjekje masive dhe gjithëpërfshirëse që ka filluar ndaj Lëvizjes Vetëvendosje, veçanërisht kohëve të fundit, me dënimin e katër aktivistëve tonë me 21 vite burg pa kurrfarë prove e dëshmie dhe pastaj me këtë vazhdim të këtij gjyqi të padrejtë karshi deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosjes në këtë rast, për shkak të protestës tonë meqë rast e mbrojtëm sovranitetin e republikës dhe integritetin territorial e vendit”, theksoi kryetari i Vetëvendojes.

“Është e njëjta klikë e pushtetit e cila në njërën anë po synon që ta dhunojë votën e lirë të qytetarëve përmes vendimeve skandaloze që i pamë dje në PZAP dhe KQZ, dhe të cilët po vazhdojnë njëkohësisht ta përndjekin secilin aktivist të Lëvizjes Vetëvendosje për shkak e po duan ta përndjekin dhe persekutojnë Lëvizjen Vetëvendosje në mënyrë që vullneti i tyre politik, e që është vullnet i lidhur me krimin e korrupsionin, të ngadhënjejë në Republikën e Kosovës.

Gjykata Themelore në Prishtinë kishte lëshuar të mërkurën një urdhërarrest për tre deputetë të Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë.

“Policia e Kosovës ka pranuar urdhërarrestet dhe konform autorizime që kemi do të ndërmarrim masa”, thanë zyrtarë të Zyrës për komunikim të Policisë së Kosovës.

Tre deputetët e Vetëvendosjes, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Donika Kadaj Bujupi akuzohen, për siç thuhet, përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm, përkatësisht hedhjes së gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare./REL