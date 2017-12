Arrestohet 15-vjeçari i kërkuar për tentativë vrasje

Publikuar | 12:51

Një 15-vjeçar i shpallur në kërkim nga Policia e Durrësit është arrestuar si i akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë.

Ai është me iniciale S.Th. nga Durrësi. Ky i fundit, më datë 4 Tetor në lagjen Nr.18, Durrës në bashkëpunim me shtetasin Gj.Sh. që është në kërkim, kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasit 29-vjeçarin me iniciale J.B.

Për pasojë është plagosur në këmbë shtetasi M.P. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale ” Vrasja në rrethane të tjera cilësuese” në bashkëpunim e mbetur në tentativë dhe ” Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”. /tvklan.al