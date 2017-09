Emri/ Arrestohet kuzhinieri, mashtronte me faturat

Publikuar | 13:08

Policia e Vlorës ka vënë në pranga një 44 –vjeçar, pasi me anë të mashtrimit ka mbifaturuar faturat e produkteve të cilat blinte për konsum në restorantin ku ishte i punësuar.

Romeo Meçaj, 44 vjeç, banues në Vlorë me funksion punonjës kuzhinier në një bar-restorant në lagjen ”Uji i Ftohtë”, për rreth 8 muaj, me anë të mashtrimit, ka furnizuar restorantin me produkte të ndryshme duke mbifaturuar në mënyrë fiktive faturat e mallrave.

Materialet janë referuar në Prokurori për veprën penale ”Mashtrimi”, të parishikuar nga neni 143 të Kodit Penal./tvklan.al