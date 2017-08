Publikuar | 21:40

Kujt do t’ia merrte mendja se nëse do të vendosnit akull në qafë ai do të ndikonte në përmirësimin e shëndetit.

Këto janë disa nga arsyet pse ju duhet të vendosni akullin në zonën e qafës.

Përmirëson gjumin.

Ndihmon në rritjen e përqendrimit.

Rregullon problemet me tiroiden.

Përmirëson tretjen.

Eleminon të ftohurën dhe gjendjen gripale.

Nuk do të keni më dhimbje koke.

Redukton stresin dhe ankthin

Përmirëson humorin.

Rregullon artritin.

Ndihmon për astmën.

/tvklan.al