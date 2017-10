Arsyet pse Italisë i duhet më shumë fitorja

Publikuar | 16:45

Për të shpëtuar fytyrën përballë botës, për të shuar mosmarrëveshjet brenda ekipit dhe për shumë faktorë të tjerë, Italia do të kërkojë të bëjë viktimë Shqipërinë në ndeshjen e mbrëmjes së sotme.

Kombëtarja e përtej detit që mbërriti dje në mbrëmje në Shkodër, ka lënë të hidhëruar të gjithë tifozët italianë pas barazimit me Maqedoninë.

Axurrët edhe pse miqësorë në deklarata, kanë pranuar se do të bëjnë kthesën në ndeshjen që do të luhet në Loro Boriçi.

Teksa Shqipëria ka si objektiv kryesor të bëjë paraqitje të kënaqshme, Italisë i duhet të fitojë për të përmirësuar klasifikimin e FIFA-s në mënyrë që t’i shtohet mundësia për tu vendosur në vazon e parë në shortin e 17 tetorit që do të hidhet në Zyrih për Play-off. Nëse fiton të drejtën për të qenë në vazon e parë mund të përballet me Kroacinë, Irlandën e Veriut, Suedinë ose Greqinë.

Në shënjestër të kritikave është trajneri Ventura, i cili me një fitore ndaj Shqipërisë dhe me lojë bindëse do të ishte më i qetë në pozicionin e tij.

Në krah të tij, të paktën me deklarata ka dalë kapiteni Buffon, por gjithsesi tek Italia atmosfera është delikate.

Ndeshja me Shqipërinë do të ishte si provë gjenerale për të treguar se axurrët janë gati të përballojnë ndeshjen e play-off që do t’i çonte në Rusi./Tv Klan