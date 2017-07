Vrasës me pagesë pas atentatit te gjimnazi “Partizani”

Publikuar | 15:25

Pas atentatit të ndodhur të enjten në mbrëmje përballë gjimnazit “Partizani” në Tiranë, qëndron një grup i strukturuar kriminal. Policia e Tiranës njoftoi sot se ka mundur të zbardhë këtë ngjarje, ku mbeti i plagosur Mishel Prela, për vrasjen e së cilit ishin do të jepej një shumë prej 80 mijë eurosh.

“Në lidhje me ngjarjen e ndodhur në datën 20.07.2017, në rrugën Tafaj, përballë shkollës së mesme “Partizani” Tiranë, ku është tentuar të vritet me armë zjarri shtetasi Mishel Prela, ju informojmë se: Si rezultat i reagimit të menjëhershëm të strukturave të policisë, kryerjes së veprimeve profesionale dhe hetimore paraprake në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, grumbullimit të provave në vendngjarje, si dhe nga informacionet e marra nga vetë strukturat policore, është bërë e mundur që brenda 24 orëve të zbardhet dhe të dokumentohet e gjithë ngjarja’, sqaroi në një konferencë për shtyp, Drejtori i policisë së Tiranës, Ardi Veliu.

Ai sqaroi se kemi të bëjmë me një vrasje me pagesë e mbetur në tentativë, nga një grup i struktruar kriminal.

Policia ka arritur të arrestojë të gjithë anëtarët e grupit, duke filluar nga porositësi, ekzekutori dhe përkrahësit pas kryerjes së krimit.

Ervin Zallumi, 30 – vjeç, nga Tirana, sipas policisë është personi që ka porositur vrasjen e Mishel Prelës, kundrejt shumës prej 80.000 eurosh, shumë të cilën do t’ia jepte Shkëlzen Bucit dhe bashkëpuntorëve të tij.

34 – vjeçari Shkëlzen Buci, gjithashtu i arrestuar, lindur në Peshkopi e banues në Tiranë, ka qenë në rolin e ekzekutorit, të cilit i është gjendur dhe sekuestruar arma e krimit, pistoletë model 54 (TT).

Miklar Tola 32 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, sipas policisë është bashkëpuntor në tentativën e vrasjes.

Trim Hidri, 41 – vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, i cili ka bërë të mundur largimin nga vendi i ngjarjes pas kryerjes së krimit, të autorëve të krimit.

Ermir Tola, 22 vjeç, lindur në Peshkopi e banues në Tiranë, vëllai i Miklar Tolës, pjestar aktiv i këtij grupi kriminal.

Motive i kësaj ngjarje është hakmarrja./tvklan.al