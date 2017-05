Baby-show-ri i çmendur i Beyonce Knowles

Publikuar | 12:34

Këngëtarja me famë botërore Beyonce ka festuar ‘baby – show’ – rin e binjakëve të saj. Festa është organizuar të shtunën në një vend privat në Beverly Hills e cila ka qenë me temën ‘Carter Push Party’ ku ka patur edhe lojëra për të bërë tatuazhe me këna, lojëra të ndryshme në pishinë për fëmijët, dhe një bar për të rriturit. Disa nga të ftuarit kanë qenë Serena Williams, Tina Knowles, La La Anthony, Vanesa Bayer.

Një mik i Beyonces dhe Jay – Z u shpreh se “Festa ishte shumë familje me Blue Ivy dhe me shumë miq të saj, që vraponin përreth rezidencës. Kishte një çadër të madhe të ngritur mbi pronën, ku edhe u mbajt. Dekori ishte me temë afrikane dhe shumëngjyrësh me sixhade të vendosura në dysheme, ku u ulën të ftuarit”./tvklan.al