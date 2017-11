Balla akuza Prokurorisë për “CEZ”: Po përpiqet të mbyllë dosjen e korrupsionit

Publikuar | 14:44

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka akuzuar të hënën Prokurorinë se po përpiqet “të mbyllë një prej dosjeve më në të qarta të korrupsionit në demokraci, atë të “CEZ”, pa kryer asnjë hetim dhe pa marrë në pyetje asnjë të akuzuar.”

Balla po ashtu akuzoi organin e akuzës se nuk ka marrë në konsideratë asnjë prej gjetjeve të raportit përfundimtar të Komisionit Hetimor Parlamentar, të cilin e drejtonte vetë.

Ai thotë se “Prokuroria që u ngrit brenda ditës për të arrestuar një deputet mbi bazën e një materiali të botuar në media me përgjimet e dy kriminelëve, jo vetëm nuk e ve ujin në zjarr për një material të shkruar me fakte kompromentuese e me emra peshqish të mëdhenj e të vegjël të dyshuar për krim ekonomik e korrupsion me përmasa tronditëse, po na e paska dërguar dosjen në Gjykatë duke kërkuar mbylljen e saj.”

Reagimi i plotë i Ballës:

“Prokuroria po përpiqet të mbyllë një për dosjeve më të qarta të korrupsionit në këto 27 vite, skandalit “CEZ”. Pa kryer asnjë hetim minimal, pa marrë në pyetje asnjë të akuzuar, asnjë dëshmitar, asnjë person në dijeni, pa marrë në konsideratë asnjë prej gjetjeve të Raportit përfundimtar të Komisionit hetimor parlamentar, Prokuroria që u ngrit brenda ditës për të arrestuar një deputet mbi bazën e një materiali të botuar në media me përgjimet e dy kriminelëve, jo vetëm nuk e vë ujin në zjarr për një material të shkruar me fakte kompromentuese e me emra peshqish të mëdhenj e të vegjël të dyshuar për krim ekonomik e korrupsion me përmasa tronditëse, po na e paska dërguar dosjen në Gjykatë duke kërkuar mbylljen e saj!!!

Kush janë këta prokurore? Kush u ka dhënë këtyre prokurorëve pushtetin që të sillen me drejtësinë si tregtarë qeniesh të gjalla dhe ta trajtojnë popullin shqiptar si mish për top? Kush është pas këtyre kukullave të këtij teatri të neveritshëm me drejtësinë si mjet për të sulmuar dhe për të mbrojtur, në emër të interesave politike e korruptive që fyejnë Shqipërinë, popullin, drejtësinë?!

Prokuroria po bën pazare që vijnë erë të keqe me kilometra larg! Prokuroria po shfaqet hapur si vegël e politikës dhe padrejtësisë! Prokuroria po provon me veprimet e mosveprimet e saj, se ka brenda saj një kalbëzim të tmerrshëm!

Por Prokuroria nuk ka për ta ndalur dot orën e drejtësisë që po vjen dhe që ka tmerruar politikanë, prokurorë e gjykatës të korruptuar! Kurrë nuk do ta ndalojë dot edhe sikur të gjejë në gjykatë, njerëz të tredhur e të korruptuar, njësoj si ata që e kanë çuar dosjen e CEZ-it për ta varrosur, pa asnjë lloj procesi minimal hetimor!”/tvklan.al