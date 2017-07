Barcelona fiton edhe në miqësore me Real Madrid

Publikuar | 12:09

Spektakël dhe gola në El Clasico e zhvilluar në Majemi për International Champions Cup.

Barcelona fitoi me rezultatin 3 – 2 duke sfidën me Real që nuk e ka ende Cristiano Ronaldon ne fushë, pasi vijon pushimet.

Një sfidë e fortë edhe pse vetëm një miqësore. Katalanasit shënuan dy herë brenda 7 minutave lojë, fillimisht me Messin dhe me pas me Rakitiç. Reagimi i kampionëve të Europës ishte po në pjesën e parë. Kovaçiç dhe Asensio me golat e tyre dërguan ekipet në pushim në barazim 2 – 2.

Me nisjen e pjesës së dytë Barcelona kaloi në avantazh me Pique. Goli i tij vendosi fitoren 3 – 2. Në këtë takim pavarësisht incidenteve të ditëve të fundit ne stërvitjen me skudrën, ishte Neymar. Braziliani dha pasimet për 2 gola.

/Tv Klan