Basha arrin marrëveshje me Mediun dhe Dukën

Publikuar | 23:05

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha arriti marrëveshje me republikanët e Fatmir Mediut dhe me Partine Agrare Ambiantaliste të Agron Dukës. Në marrëveshjen e arritur PR do të ketë dy deputetë në listat e PD në Tiranë, ndërsa partia e Agron Dukës do të ketë 3 vende në listat e PD në Tiranë, Durrës dhe Fier.

Një ditë më parë, Basha arriti marrëveshje edhe me LZHK, Partinë Demokristiane dhe PBDNJ-në e Vangjel Dules.

Ndërkaq, pas kësaj marrëveshje pritet edhe zyrtarizimi i listave të kandidatëve për deputet pas një mbledhje kryesie që do zhvillojë Partia Demokratike./Tv Klan