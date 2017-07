Basha: Për çdo vendimmarrje do pyeten strukturat

Publikuar | 13:59

I vënë nën akuzë se për marrvëshjen me Edi Ramën apo listat e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e 25 qershorit nuk pyeti strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, Lulzim Basha u tha demokratëve të Elbasanit, Librazhdit, Gramshit, Belshit e Prrenjasit se çdo vendim nëse do ta votbesonin sërish do ta marrë duke pyetur më parë anëtarësinë.

“Koncepti i Repubikës së Re brenda shtëpisë tonë do të thotë fuqizim i anëtarit, do të thotë kalimi i vendimarrjes tek anëtari i Partisë Demokratike. Do të thotë anëtari i Partisë Demokratike si strumbullarin e vendimmarrjes, si peshoren e vlerave dhe kontributeve të gjithsecilit. Çelësi është shpirti i pastër i demokratit. i atij që nuk pyet se kur me vjen radha për t’u bërë deputet por vjen në betejë sa herë ka betejë për vlerat për të cilat kemi lindur dhe luftojmë”, tha Basha.

Ndryshe nga rivali i tij në garë i cili e akuzon, Basha ka hallin e karriges dhe jo të ringritjes së Partisë Demokratike. Kryetari i vetëngrirë thotë se kërkon një mandat të dytë për të vijuar kauzën e zgjedhjeve të lira e të ndershme.

“Nuk kishte zgjedhje të lira dhe të ndershme me 25 Qershor. Nuk foli vullneti i qytetarëve. Ai u tjetërsua përmes shtrembërimit e blerjes masive të votës nga një qeveri e bërë njish me krimin dhe krimi i bërë njish me qeverisjen, me të cilët Shqipëria nuk ka e nuk do të ketë asnjë të ardhme. Kjo mazhorancë është një mazhorancë fictive”, deklaroi kreu i demokratëve.

Në takimin me bazën demokrate Basha iu rikthye akuzave të Kryeministrit Rama, të cilin e bëri përgjegjës për varfërimin e shqiptarëve gjatë qeverisjes së tij katër vjeçare. TV KLAN