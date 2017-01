Basha: Fundviti i fundit i një kryeministri të korruptuar

Publikuar | 16:37

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, me anë të një postimi në rrjetet sociale ka bërë bilancin, sipas tij të vitit 2016, ndërsa e ka konsideruar këtë fundvit si të fundit, të një kryeministri të korruptuar e të lidhur me krimin.

“Hoqi 40 mijë familje nga ndihma ekonomike, e bëri më të vështirë pagesën e papunësisë, la mijëra persona me aftësi të kufizuar pa pagesë, rriti çmimin e energjisë, nafta më e shtrenjta në rajon, uli konsumin, uli kreditimin, uli eksportin dhe importin, uli pagat dhe nuk rriti pensionet, asnjë investim i ri publik, rriti me 2 përqind papunësinë, ditën e përmbytjes së mijëra familjeve nga uji dhe balta iku për ekspozitë pikture në SHBA, rriti kreditë e këqija me 5 përqind, 140 milionë dollarë më pak kredi për biznesin se një vit më pare, zero mbeshtetje per fermeret, shkatërroi zgjedhjet në Dibër, rrënoi shëndetësinë ndërkohë që ka ndarë 100 milion dollarë për koncesionin e radhës, shkaktoi kaos, ankth dhe padrejtësi per mijëra maturantë dhe familjet e tyre, mbuloi Shqipërinë me drogë, nuk u nda asnjë ditë nga krimi, mbrojti deri në fund Rroshin, thelloi aleancën me trafikantët, i dha garanci dhe liri Lul Berishës, bllokoi integrimin europian, vrau shpresën për 80 mijë shqiptarë që braktisën edhe këtë vit vendin”, shkruajti Basha./tvklan.al