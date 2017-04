Basha: Jo qeveri teknike të minutës së fundit, nuk është kusht i ri

Publikuar | 15:55

Mospranimi i një qeverie teknike të minutës së fundit për Lulzim Bashën nuk është një kusht i ri i opozitës. Nga çadra e vendosur përpara kryeministrisë, ku prej 43 ditësh opozita proteston, Basha i’u drejtua me një ultimatum kreut të qeverisë Rama, se në 18 qershor nuk do të mbahen zgjedhje.

“ I themi mediave të 1 prillit se asgjë s’ka ndryshuar në kushtet që ne i kemi vënë kësaj qeverie, s’ka dhe s’do ketë asnjë kusht të ri por as edhe një tërheqje. Nëse mendon se një qeveri e tillë do përbejë alibi për ty dhe kauzën që ne e kemi ngjit mbi shpatulla e shqiptarëve gabohesh rëndë. Koha po skadon, zgjedhjet e 18 qershorit nuk do mbahen, por zgjedhjet parlamentare do mbahen sepse qeveria teknike po vjen dhe do jetë realitet që banda e pushtetit s’do ta ndalë….S’ka kthim prapa, s’ka zgjidhje fasadë e pazar, zgjidhja e vetme është qeveria që do garantoje zgjedhje të lira e të ndershme….”

Akuzat, Basha nuk i kurseu ndaj krerëve të koalicionit qeverisës, në katër vjetorin e zyrtarizimit të koalicionit PS-LSI.

“Ne kemi një mesazh për Edi Ramën dhe koalicionin e 1 prillit. Budalla është ai qe pranon te trajtohet si budalla dhe shqiptaret kane vendos te mos trajtohen si të tille nga një bandë….vijini gishtin kokës. Nuk ka kthim prapa. Orët e republikës së vjetër janë të numëruara! Zgjidhja e vetme dhe e vërtetë është qeveria që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme.”

Në një takim të mbajtur në orët e pasdites me ish të përndjekur politikë, Basha tha se Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa ekziston në dosjet e ndërkombëtarëve si njeri i lidhur me bandat e trafikut të drogës. Sipas Bashës, ata që do të jenë kandidatë për deputetë të Partisë Demokratike nuk duhet të kenë lidhje me krimin e korrupsionit dhe as të kenë qenë xhelatë të komunizmit.

Tv Klan