Basha mbledh aleatët për protestë

Publikuar | 16:20

Detajet e fundit të protestës së thirrur për largimin e Ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, Lulzim Basha i diskutoi me aleatët e opozitës, me të cilët qëndroi në zyrën e tij për afro 60 minuta.

Manifestimi këtë radhë do të jetë i ndryshëm nga protesta e 27 Janarit.

Nga ana e organizatorëve është konceptuar si një marshim popullor, që do të nisë në orën 11.00 nga Ministria e Brendshme, në fillim të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, për të vijuar në drejtim të Kryeministrisë.

Krahas pankartave e banderolave në këtë marshim nuk do të mungojnë simbolet, sikundër janë shfaqur edhe në fletëpalosjet e shpërndara nga opozita ditët e fundit. Protagonistë krahas Ministrit Xhafaj, do të jenë zyrtarë të Partisë Socialiste të vënën nën akuzë nga opozita për lidhje me krimin e narkotrafikun.

Pritshmërinë për një pjesëmarrje masive të qytetarëve opozita e ka të lartë. Kërkesën për largimin e qeverisë dhe Ministrit të Brendshëm të cilin e akuzojnë se ka shkelur ligjin duke i garantuar mbrojtje vëllait të tij Agron Xhafaj, i dënuar për trafik droge, demokratët e kanë vijuar edhe në rrjetet sociale.

Burimet thonë se protesta do të jetë paqësore, ndonëse nuk sqarohet kohëzgjatja e saj. Por në kërkesën drejtuar Policisë së Tiranës demokratët kanë përcaktuar vetëm nisjen e orarit të tubimit, por jo mbylljen e tij.

Sakaq edhe policia ka marrë masat për mbarëvajtjen e manifestimit të së shtunës, duke angazhuar 1500 efektivë të policisë.

Të paktën deri në orët e drekës gjithçka përpara kryeministrisë dukej e qetë, madje ndryshe nga herët e tjera nuk janë parë punonjës të saj të mbulojnë me rrjetë ballinën e kësaj godine.

Në funksion të marshimit të nesërm, policia në planin e saj të masave ka parashikuar edhe devijimin e trafikut në aksin që lidh Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” me Sheshin “Skënderbej”.

Tv Klan