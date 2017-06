Basha: ‘Tokat’ e LSI-së nuk do ta kenë më ‘shiun e pushtetit’

Publikuar | 11:47

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka paralajmëruar se “në tokat” e LSI-së nuk do të bjerë më “shiu i pushtetit”.

“Ne jemi të bashkuar, ata janë të përçarë. I ka ndarë tepsia e pushtetit”, tha Basha nga Kukësi për koalizionin PS-LSI. Ai foli edhe veprimin e presidentit të zgjedhur Ilir Meta, i cili gjatë vizitës së tij ditën e djeshme në Kukës i ka rënë edhe daulles.

“Le t’i bijë sa të dojë daulleve Ilir Meta, nuk ka për të pasur më shi për tokat e SH.P.K.-së. Tokat e SH.P.K.-së nuk kanë për të pasur më shiun e pushtetit. Pazari i vjetër merr fund, bashkë do ta themelojmë Republikën e Re.”

Basha akuzoi qeverinë Rama për korrupsion masiv me koncesionet në shëndetësi dhe u zotua se të gjitha ato koncesione do të hiqen në ditën e parë të tij si kryeminsitër.

“Shëndetësia falas është një mashtrim. Në këto katër vite, shëndetësia i ka kushtuar taksapaguesve shqiptarë 1.5 miliardë euro, por këto para përfunduan në xhepat e katër koncensionarëve. Koncensione që nuk sjellin asnjë leverdi, si është checkup-i i famshëm. Që e kan bër tani me detyrim edhe për të marrë ndihmën ekonomike. Checkupi i famshëm që i nxjerr burrat shtatzënë dhe gratë me prostatë. Kulmi i korrupsionit është checkupi i Edi Ramës, Ilir Beqjes dhe Vilma Nushit. Checkupi dhe katër koncesione të tjera të mëdha marrin 550 milionë euro nga buxheti i shteti në 10 vite. Këto koncesione do të anulohen ditën time të parë si kryeministër dhe këto para do të shkojnë për më shumë mjekë, pajisje dhe ilaçe.”

Basha tha se brenda katër viteve shëndetësia nuk do të kapë nivelet zvicerane, por do të shërbeheni jo më keq, por më mirë ose njësoj si ata në Maqedoni.

Basha tha se me paratë që ka harxhuar për palmat qeveria, mund të ishin dyfishuar pensionet.

“Si ka mundësi të harxhosh 400 milionë euro për palma dhe të mos rrisësh pensionin në katër vite as sa inflacioni. Edhe INSTAT-i, që e ka skllavin e vet, sot thotë se fuqia blerëse e pensioneve dhe rrogave ranë. Pensionet mund të dyfishoheshin me këto para. Qe këto qindra milionë ero që kanë shkuar për buzëkuq elektoral, për fasada, për palma, qe janë tharë sigurisht, objektivi do të jetë, që për katër vite, duke filluar nga ky vit buxhetor, të rrisim pensionet vit për vit, të arrimë nivelin 25 000 lekë në muaj për të gjithë 650 mijë pensionistët shqiptarë.”/tvklan.al