Basha – ndërkombëtarëve: Nxirrni emrat e politikanëve të lidhur me krimin

Publikuar | 16:25

Lulzim Basha ka ftuar ndërkombëtarët të bëjnë publik emrat e politikanëve shqiptarë të lidhur me krimin, pasi sipas tij çmontimi i këtij sistemi duhet të nisë nga kupola.

“Kujt prej këtyre politikanëve iu shërbejnë këto klane mafioze dhe këto familje mafioze? Nëse nuk thuhet kjo, atëherë nuk i shërbëhet interesit të një Shqipërie të sunduar nga ligji dhe jo nga bandat, dhe nuk i shërbehet as edhe një rajoni më të sigurt dhe as interesave gjeostrategjike që na lidhin me partnerët tanë. Ndaj ftesa ime ndaj partnerëve ndërkombëtarë është të nisim menjëherë të flasin me emra konkretë.”

Në një bashkëbisedim me gazetarët, kreu i demokratëve tha se pas klaneve mafioze qëndron Kryeministri Edi Rama, të cilin e akuzoi se ka operuar me të njëjtin mekanizëm për futjen e kriminelëve në politike dhe në radhët e administatës publike.

“Thotë, administrata është bandë. Po mirë, a ka qenë ky kryeministër katër vjet apo jo? Atëherë ky është kapobanda. Natyrisht që është kapobanda. Nëse adminitrata është banda, ky është kapobanda. Kemi të bëjmë me një njeri i cili nuk ka çfarë t’i ofrojë më Shqipërisë. Si do të largohet Edi Rama nga pushteti? E para është që të vetëdijësohemi, që kjo nuk është thjesht dhe vetëm një ambicie politike e PD-së apo e LSI-së, apo e partive të tjera, nuk është vetëm luftë për pushtet, por është domosdoshmëri për vendin. Nëse ka një prioritet absolut është, shpërbërja e lidhjes krim-shtet. Që ta shpërbëjmë këtë lidhje, largimi i Edi Ramës është urgjencë kombëtare”.​

Teksa përshëndeti miratimin nga parlamenti të ngritjes se Komisionit të Reformës Elektorale, Lulzim Basha thotë se prioritet është parandalimi i krimit zgjedhor.

I pyetur për platformën që e propozuar nga Lëvizja për ringritjen e Partisë Demokratike, Basha dha këtë përgjigje.

“PD ka nisur një proces analize dhe konsultimi dhe çdo anëtar i PD-së është i mirëpritur, i ftuar, i thirrur të jetë pjesë e këtij procesi.”

Kreu i demokratëve paralajmëroi nisjen e një turi bashkëbisedimi me biznesin e vogël për vendosjen e TVSH-së, duke paralajmëruar dhe depozitimin e një nisme ligjore në parlament që parashikon rritjen e pragut për këtë kategori në 12 milion lekë, e që sipas Bashës synon zhdukejen e informalitetit.

Tv Klan