Basha: Një i arrestuar me 800 mijë Euro dhe patenta në emër të Tahirit

Publikuar | 16:59

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha të premten se dy ditë më parë në Elbasan është arrestuar një person me 800 mijë euro dhe dy patenta me emrin e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, pasi nuk iu ndal postbllokut të policisë.

“Burime të sigurta informojnë se: Me datë 01/11/2017 është arrestuar nga Policia e Elbasanit shtetasi Orest Lefter Sota sepse nuk i ka ndaluar postbllokut të policisë. Gjatë kontrollit në automjet i janë gjetur dhe sekuestruar 800 mijë Euro dhe dy dëshmi aftësie për drejtim automjeti në emër të Saimir Tahirit. Ky rast nuk është bërë publik në njoftimet që bën policia”, tha Basha në një deklaratë për shtyp.

Kryedemokrati akuzoi Drejtorin e Policisë Haki Çako dhe ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj për fshehje të kësaj ngjarje kriminale me urdhër të Edi Ramës. “I kërkoj Prokurorisë të hetojë e të mos shmangë nga përgjegjësia autorët dhe urdhëruesit e këtij akti mafioz.”

Pas denoncimit të Bashës, Policia e Elbasanit konfirmoi me një deklaratë për shtyp se “Me datë 02. 11. 2017, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit O.S vjeç 25, banues në Tiranë, administrator i një subjekti privat sh.p.k pasi më datë 01.11.2017, në rrugën nacionale, në fshatin Balldren, u kap duke drejtuar pa leje drejtimi mjetin “Land Rover” dhe nga kontrolli në mjet ju gjetën e bllokuan një sasi e madhe eurosh, i cili pretendonte se do t’i përdorte për likujdimin e faturave, por të pa shoqëruara me dokumentin e origjinës. Materialet në ngarkim të këtij shtetasi u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për Veprat Penale parashikuar nga nenet 291, 242 e 180 të Kodit Penal.”

/tvklan.al