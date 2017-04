Basha: Nuk tërhiqem nga kjo betejë!

Publikuar | 19:21

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka ritheksuar edhe njëherë se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga kërkesa për qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Basha thotë se beteja e opozitës nuk është për të, as për Partinë Demokratike, por është për fatin e çdo shqiptareje dhe shqiptari të ndershëm.

“Dua të garantoj përsëri sot çdo shqiptar, të djathtë e të majtë, me të cilët mund të ndahemi në pikëpamjet tona politike apo në rrugëzgjidhjet politike, por na bashkon vullneti për të pastruar Shqipërinë nga krimi dhe për të mos lejuar që Shqipëria të kthehet në një Republikë droge. Dua t’i garantoj me vetëdije se këtë betejë e kam ndërmarrë me vendosmëri të plotë, sepse ajo nuk është për mua, nuk është për karrigen time, nuk është për Partinë Demokratike, por është për fatin e çdo shqiptareje dhe shqiptari të ndershëm. Nga kjo betejë nuk tërhiqem pa përmbushur premtimin që para jush dhashë, pa i shkuar deri në fund vendimit që së bashku morëm qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme”.

Më tej, kreu i opozitës thekson se ky është fillimi i një beteje që do të ndërtojë republikën e qytetarëve dhe jo të politikanëve. Një betejë sipas tij që nuk do të vendoset nga kompromisi për të ruajtur favoret e pushtetin e krimit.