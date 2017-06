Basha kërcënon LSI-në me të tjera shkarkime: Koha e matrapazëve po merr fund!

Publikuar | 15:20

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duke folur nga Mallakastra, paralajmëroi të tjerë shkarkime drejtorësh nëse “prekin apo shantazhojnë qytetarët.

“Ankohen se kanë ikur 20 apo 30 drejtorë, do të ikin edhe 300 të tjerë nëse guxojnë të prekin apo shantazhojnë qytetarët”, tha Basha duke folur në Mallakastër, ku prezantoi kandidatët për deputetë në qarkun e Fierit.

“Koha e zullumqarëve po merr fund, koha e matrapazëve po merr fund, koha e mashtruesve po merr fund, po vjen koha e njerëzve të thjeshtë e punëtorë të Mallakastërës dhe gjithë Shqipërisë”, tha ai.

Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) ka akuzuar se shkarkimet nga administrata po bëhen në kuadër “të marrëveshjes së errët” të dy partive të mëdha.

Duke folur për marrëveshjen me kryeministrin Rama muajin e kaluar, e cila i hapi rrugë ndryshimeve në qeveri dhe futjes së PD-së në zgjedhje, Basha tha se “Republika e vjetër nënshkroi me 18 maj paktin e kapitullimit të saj, kapitulloi duke nënshkruar reformën kushtetuese, zgjedhore votimin elektronik, numërimin elektronik, kushtet që Republika e Re dhe bashkimi qytetar shfaqi në kampin e lirisë.”

“Ne sot vijmë tek ju me një betejë të fituar nga bashkimi më i madh popullor, me gjysmën e kabinetit qeveritar të rrëzuar, me shtatë gardianë ministra teknikë, të cilët kanë për detyrë të zbatojnë një kod të ndryshuar penal dhe do të çojnë prapa hekurave të gjithë ata që guxojnë të prekë votën dhe vullnetin e qytetarëve”, tha Basha.

Basha u shpreh se programi i tij ekonomik do hapë vende pune për shqiptarët. Puna e tij do nisë me uljen e taksave, me TVSh-në dhe me taksën e sheshtë, e cila do jetë 9%, duk​e u kthyer në xhepa shqiptarëve, qindra milionë euro. Për të rinjtë, do të ketë 10 mijë stazhe në vit, ndërsa për fermerët 100 milionë euro mbështetje direkte më para në dorë. Familjet në nevojë nuk do paguajnë faturën e energjisë dhe të ujit të pijshëm, ndërsa pensioni minimal do shkojë 250 mijë lekë në muaj.

“Do ta nis punën time me uljen e TVSh-së, me taksën e sheshtë 9%, e cila do të çlirojë qindra milionë euro që janë përpirë këto vite nga kuçedra e korruptuar rilindjes, që janë kthyer për tendera zyrash e makinash lukzoze. Këto para, do u kthehen xhepave tuaj. Ulja e TVSH-së, do të thotë, ulja e taksës që ju e paguani çdo ditë kur bleni një mall. 400 milionë euro më shumë do të keni në xhepin tuaj. Do ulim çmimin e naftës me eleminimin e taksës Rama 240 lekë për litër, kjo do eleminohet që javën time të parë si kryeministër i Republikës së Re. Çmimi i energjisë do jetë më konkuruesi në Ballkan. Vendimi im tjetër, do të jetë 10 mijë stazhe për të sapodiplomuarit shqiptarë, për ju të rinj e të reja që mbaroni shkollën e lartë, 1 vit stash, me 200 mijë lekë në muaj. 100 milionë euro në vit subvencione të drejtpërdrejta për fermerët shqiptarë, pa sekserë, pa nipt, drejtpërdrejtë për ata që punojnë tokën, që mbarështojnë bagëtitë”, tha Basha.

Kreu i demokratëve u ndal edhe në Patos dhe Lushnje ku premtoi se pas ardhjes në pushtet qeveria e tij, do të rishikojë edhe statusin e naftëtarit, krahas uljes së taksave dhe hapjes së vendeve të reja të punës./tvklan.al