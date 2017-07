Basha: Gara e 25 qershorit e pabarabartë

Publikuar | 15:55

Teksa rivali i tij në garë që prej nisjes së fushatës i kujton se ndodhet në një garë të pabarabartë, edhe Lulzim Basha pas disfatës në zgjedhjet e 25 qershorit ka nisur të flasë përpara anëtarësisë demokratë për pabarazi në sfidën elektorale me kundërshtarin e tij politik Edi Rama, duke e akuzuar se erdhi në pushtet me vota të blera me paratë e krimit e drogës.

“Njësoj si në vitin 1991, e vetmja forcë që ruajti moralin duke treguar rrugët e daljes për çdo shqiptar është forca e koalicionit dhe Partisë Demokratike. Dhe në këto kushte të pabarabarta, mbi 450 mijë shqiptarë që ndoqën rrugën tonë, duke refuzuar jo pa risk ankandin e votave, duke refuzuar presionin e krimit dhe të shtetit, janë një frymëzim i madh për mua, jam i sigurt për ju dhe Partinë Demokratike”, tha Basha.

Përpara demokratëve të Gjirokastrës, Përmetit, Këlcyrës, Tepelenës e Memaliajt Basha tha se rruga e ringritjes së Partisë Demokratike nis nga bashkimi i çdo demokrati dhe vlerësimi në bazë të kontributit. TV KLAN