BE-ja ultimatum Polonisë, Çekisë e Hungarisë

Publikuar | 23:30

Bashkimi Europian paralajmëron Poloninë, Çekinë dhe Hungarinë se do të përballen me sanksione të rënda, nëse vijojnë mos zbatojnë skemën e Brukselit për rishpërndarjen e refugjatëve, të ardhur me fluksin masiv të vitit 2015.

Paralajmërimin e bëri Komisioneri Eruopian për Çështjet e Migracionit Dimitris Avramopulos, i cili i vuri edhe një ultimatum 24 orësh tre vendeve për të pranuar strehimin e refugjatëve, sipas kuotave të përcaktuara 2 vite më parë nga Komisioni Europian.

Në të kundërt, autoritetet e Brukselit do ta dërgojnë çështjen në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut, ndaj dhe këto vende mund të përballen me masa të ashpra ligjore.

Komisioni Europian miratoi dy vite më parë një plan që shpërndante me kuota të caktuara mes vendeve anëtare të unionit, 160 mijë refugjatë të ardhur nga zonat e konfliktit të Lindjes së Mesme dhe Afrikës Veriore. Polonisë iu kërkua të strehonte 6200 refugjatë, Çekisë 2600 dhe Hungarisë 1294.

Plani kishte për qëllim të çlironte Greqinë e Italinë nga barra e rëndë e pritjes së gati 1 milion refugjatëve e emigrantëve, duke qenë edhe porta më e afërt europiane për rajonet nga ata vinin.

Por Polonia, Çekia e Hungaria i refuzuan kuotat, duke i konsideruar si jo-realiste. Qeveritë e këtyre vendeve thanë se nuk kishin kapacitetet e duhura për të pritur refugjatët, dyndja e të cilëve sipas tyre, përbënte kërcënim për sigurinë kombëtare dhe i shkatërronte qytetërimin e krishterë. Paralajmëruan gjithashtu në atë kohë se do ndërmerrnin veprime ligjore kundër vendimit të Komisionit Europian.

Nga 160 mijë, deri më tani mes vendeve europiane janë shpërndarë jo më shumë se 25 mijë, kur afati përfundimtar i përmbushjes së këtij plani është shtatori i këtij viti. /Abc News