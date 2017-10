Bebe Rexha në spital, kosovarja anulon koncertin në San Diego

Publikuar | 21:58

Këngëtarja e famshme shqiptare Bebe Rexha është shtruar në spital. Për këtë arsye ajo ka anuluar koncertin që do të mbante sonte në San Diego.

“Jam kaq e mërzitur t’ju njoftoj se doktori më ka vënë në regjim të rreptë për shkak të problemeve me zërin. Nuk do mundem të performoj sonte për ju në San Diego. Ju premtoj që do e shlyej këtë me diçka të madhe”, shkruan Bebe.

Këngëtarja me origjinë kosovare ka nisur turneun e saj dhe ka mbajtur dy koncerte, por duket se kordat e zërit të saj janë lodhur dhe këngëtarja duhet të marrë pak pushime.

Klan Plus