Berisha: Një marrëveshje nga e cila fiton vendi

Ish- kryeministri Sali Berisha ka reaguar në rrjetin social Facebook lidhur me marrëveshjen politike të arritur mes mazhorancës dhe opozitës. Berisha shprehet se çdo shqiptar duhet të ndihet i lehtësuar për zgjidhjen politike të krizës që kërcënonte seriozisht pluralizmin në vend.

Statusi i plotë:

Të dashur miq, drejtuesit e dy partive kryesore të vendit firmosen sot një marrëveshje, me të cilën i dhanë zgjidhje njëres prej krizave politike me të rrezikshme të këtyre 26 viteve të fundit, që prej disa muajsh kishte rrokur vendin.

Në këtë kontekst, mendoj se çdo shqiptar duhet të ndjehet vërtet i lehtësuar për zgjidhjen me mjete politike të kësaj krize që kërcenonte në mënyrën më serioze ekzistencën e pluralizmit politik në Shqipëri, themelet kushtetuese të shtetit demokratik, paqen sociale dhe stabilitetin e vendit.

Kështu që pa u ndalur në një analizë të hollësishme, e them me bindje të plotë se me këtë marreveshje ka fituar Shqipëria dhe se për të gjithë shqiptarët që e duan vendin e tyre dhe vlerat e lirisë, marrëveshja është një win-win story.

Me këtë rast të dashur miq, le të shprehim mirënjohjen tonë më të thellë ndaj miqve tanë të respektuar europiane dhe amerikane për ndihmën e tyre tejet të çmuar që dhanë në arritjen e kësaj marrëveshje si dhe ndaj të gjithe atyre burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që vendosen sakrificën e tyre në themel të saj si dhe ndaj të gjithe atyre, që me angazhimin serioz bënë të mundur këtë marreveshje të një rëndësie historike për Shqipërinë! sb

/tvklan.al