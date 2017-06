Berisha: Nuk është LSI që e kanabizoi Shqipërinë, por është Edi Rama

Publikuar | 22:20

Ish- kryeministri Sali Berisha i ftuar në ABC News foli lidhur me marrëveshjen Rama- Basha, por edhe me modelin që po ndjek kreu i opozitës. Berisha gjithashtu nuk nguroi të lëshonte akuza kundrejt kreut të qeverisë duke thenë se ishte ai që kanabizoi vendin dhe jo Lëvizja Socilaiste për Integrim.

Ndër të tjera Berisha, tha se Rama, veproi gabim që lëshoi kabinetin qeveritar. Sipas ish- liderit historik të PD, Lulzim Basha është duke ndjekur një model të ri, të cilin ai e respekton dhe mbështet.

“Edi Rama do dilte më i nderuar nëse do të jepte dorëheqjen dhe të mos lëshonte kabinetin, ky është koncepti im, por për hir të karriges me të cilën ai gjykon se ka lindur dhe nuk i shqitet dot nga frika dhe shumë faktorë të tjerë ai bëri atë verprim. Me atë kalë Lulzim Basha, erdhi dhe e largoi atë. Tani natyrisht ai po adreson në fishatë problemet më të mprehta të vendit, shkollimi, shëndetësia, lufta kundër korrupsionit ”.

Lidhur me listat dhe kandidatët që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 25 qershorit, Berisha tha se do e quante fatkeqësi nëse kreu i opozitës do e imitonte.

“Do e pëlqeja më pak Bashën nëse do shikoja imitime të një modeli duhej të mbyllej. Unë nuk doja më që të vazhdonte modeli im, prandaj dhe e dhashë dorëheqjen”.

Berisha tha gjithashtu se, Rama nuk ka pasur asnjë sukses të vetin për t’i treguar shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Ai tha se Rama merret me fjalë kazani dhe një zhargon ordiner.

Deputeti demokrat tha se nuk është LSI që e kanabizoi Shqipërinë, por është Edi Rama. Shndërrii i shteti në narkoshtet, në dhjetoma mijëra parcela me kanabis u bënë nga Rama./tvklan.al