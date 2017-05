Berisha publikon fotot e qytetarëve të lënduar në mitingun e PD-së

Publikuar | 19:57

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot fotot e disa pjesëmarrëve që pësuan lëndime serioze gjatë mitingut të mbrëmshëm të Partisë Demokratike në Bulevardin Dëshmorët e Kombit.

“Kjo ndodhi dje në Tiranë në mitingun e opozitës në Narko-Republikën e Norieges!

Qytetari dixhital denoncon me foto të dëmtimeve të pjesmarrësve nga “tullumbacet” e narko-policise! sb

“Persh z.Sali Berisha ndigjova lajmin qesharak të tullumbacit sipas të cilit lënda toksike erdhi nga tullumbacet. Me disa foto ju tregoj se ne çfarë se cfar dëmtimsh u shkaktuan tek pjesmarrësit helmi nga ajo që ndodhi mbrëmë në mitingun e PD , shpresoj që të gjenden sa me parë autorët dhe të vihen para drejtësisë.

Sado që rilindja në panik të madh per vehte të mundohet të na ndalojë, ne do të vazhdojm përpara drejt një fitoreje të sigurt !!!”, shkroi Berisha në Facebook./tvklan.al