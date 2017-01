Bill dhe Hillary Clinton do të marrin pjesë në inaugurimin e Trump

Publikuar | 22:00

Bill dhe Hillary Clinton kanë vendosur për të marrë pjesë në inaugurimin e Donald Trump si Presidentin e 45-të të Shteteve të Bashkuara,. Klintonët do të bashkohet me ish-presidentët George W. Bush dhe Jimmy Carter, të cilët kanë njoftuar gjithashtu se dhe ata do të marrin pjesë. Gjithashtu, George dhe Laura Bush tha sot se ata do të jenë të pranishëm, “për të dëshmuar transferimin paqësor të pushtetit.”

Dy burime të “New York Magazine” thonë se javët e fundit Hillary Clinton ka diskutuar me këshilltarët e besuar dhe miqtë e saj nëse ajo duhet të ishte e pranishme apo jo. Ajo dhe presidenti Clinton, kanë vendosur të bëjnë këtë veprim për shkak të detyrës si dhe duke respektuar procesin demokratik amerikan./tvklan.al