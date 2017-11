Bleona: Dua burrë që t’më rrahë 3 herë në ditë

Publikuar | 22:47

“Unë dua një burrë të vërtetë, që t’më rrahë tri herë në ditë”, tha Bleona Qereti në “Xing me Ermalin” kur u pyet nëse do të marrë shembull këngëtaret e famshme si Madona dhe Jenifer Lopez që kanë pasur lidhje me burra më të vegjël në moshë.

“Burri më duhet burrë, të më rrahë tri herë në ditë, jo kot. Kështu me kalamaj, s’merrem unë me kalamaj. Jo të më rrahë, është ideja. Nuk e kisha për dhunë, nuk do doja të promovoja dhunën në familje, por dreqi e mori, burri duhet burrë tani, jo kalama.”/tvklan.al