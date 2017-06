Borxhi publik i Maqedonisë, i paqëndrueshëm

Publikuar | 17:30

Borxhi i shtetit të Maqedonisë në vlerë prej një miliardë euro që dje e publikoi kryeministri Zoran Zaev, sipas një pjese të ekonomistëve, është i paqëndrueshëm. Ata shprehen se edhe borxhi i tanishëm prej 4,7 miliard euro ose 47% të Prodhimit të Brendshëm Bruto është nivel i rrezikshëm i borxhit publik. E kur kësaj do t’i shtohen edhe 1 miliardë atëherë borxhi do të ishte rreth 60% e Bruto Prodhimit Vendor.

“Duke marrë parasysh se borxhin prej 50% të Bruto Prodhimit Vendor, ndërsa argumentuam se kjo është thuajse në kufirin e qëndrueshmërisë dhe nëse kësaj me i shtoni edhe një miliardë atëherë kjo do të ishte përafërsisht 60% e Bruto Prodhimit Vendor, me çka shkojmë drejt një zone tejet të rrezikshme. Duhet të përcaktohet saktësisht ky borxh dhe Ministria të ofrojë plan se si do të shlyhen obligimet, që nuk do të jetë as e mundshme, as e dobishme të bëhet përnjëherë, por të gjithë ata që kanë kërkesë të kenë plan të qartë kur shteti do të shlyejë borxhet ndaj tyre”, deklaroi Marijan Petreski, profesor universitar.

Ekspertët ekonomik janë të njëzëshëm se me një borxh të këtillë publik shteti do të jetë i detyruar të vazhdojë me huamarrje, por paratë që do të huazohen në shtet dhe jashtë tij do të duhet të shpenzohen vetëm në investime kapitale zhvillimore. Petreski shprehet se edhe gjatë çdo huazimi në tregjet e jashtme Ministria do të duhej ta njoftojë opinionin se për çfarë do të shpenzohen paratë, me çka do të fitohet një llogaridhënie transparente që nuk ishte rast me pushtetin e mëparshëm. Kryetari i Odës Ekonomike të Qytetit të Shkupit, Goran Rafajlovski, konsideron se tani duhet doemos të përcaktohen borxhet reale dhe kërkesat që nga shteti i ka ekonomia, komunat dhe ndërmarrjet publike.

“Duhet të shihet borxhi real dhe kërkesat që i ka Maqedonia dhe komunat ndaj kompanive, të shohim se çfarë mund të rregullohet, përmes doganave, përmes kthimit të tatimeve. Shteti mund të thotë se do t’i ndajë nga tatimi i ardhshëm i fitimit, por fatkeqësisht edhe të huazojë para dhe të shlyejë borxhin ndaj ekonomisë, meqë nëse ngulfatni siç ishte deri tani, ekonomia nuk do të riprodhojë profit, e kur nuk ka profit nuk ka as fitim”, tha Goran Rafajlovski, kryetar i Odës Ekonomike të Qytetit të Shkupit.

Rafajlovski konsideron se në periudhë katër vjeçare vendit do t’i nevojitet ndërmjet pesë dhe tetë miliard euro për t’i kryer obligimet si infrastrukturë komplete rrugore e vendit, lidhje hekurudhore, gazifikim, investime në energjetikë, por edhe mbushje të vrimave në fondin për sigurim pensional për pagesën e pensioneve si dhe sigurim të mjeteve për administratën e madhe. Edhe analiza e “Finance Think” tregoi se huazimet e mëtejshme të qeverisë duhet të jenë vetëm për investime produktive me multiplikatorë të lartë fiskal. Sipas tyre, shpenzimet aktuale joproduktive duhet të eliminohen tërësisht, ndërsa rritja e shpenzimeve për paga për administratën publike, për pensione dhe transfere sociale duhet të përshtaten me rritjen nominale të ekonomisë./Alsat – M