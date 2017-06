Bregu kërkon dorëheqjen Bashës: Përgjegjësi i vetëm për katastrofën! 

Publikuar | 22:41

Ish-ministrja e integrimit dhe deputetja në tri legjislatura për Partisë Demokratike, Majlinda Bregu, ka reaguar ashpër pas refuzimit të kryetarit Lulzim Basha për të dhënë dorëheqjen as humbjes në zgjedhje, duke e quajtur si përgjegjës të vetëm për katastrofën ku gjendet sot PD-ja.

Me anë të një statusi në Facebook, Bregu, e cila u la jashtë listës së kandidatëve për deputetë nga Basha për zgjedhjet e së dielës, tha:

“Folën shqiptarët me 25 Qershor!

Demokratët thirrën edhe më fort me mungesën e tyre! 190 mijë vota minus!

Lulzim Basha belbëzoi zëmekur “ngrirjen” e tij duke ua lënë fajin të tjerëve!

E para, “Ngrirja” nuk është as akt juridik as statutuor dhe as politik!

Lulzim Basha i doli për Zot listës dhe vendimeve të tij!

I doli për Zot standardit të zgjedhjeve me përfshirjen e ministrave në Qeveri!

I doli për Zot kontrollit e drejtimit të ndërmarrjeve me buxhet financiar për “të mbyllur” rubinetin e përdorimit të parave publike në fushatë!

I doli për Zot projektit të tij të Republikës së Re me premtimin se do ishte KM i saj!

I doli për Zot mitingjeve dhe një fushatë pa shpirt, pa frymë duke e quajtur me të mirën e me masiven që kishte parë PD!

Ai Njësh-i , ne Isha-t!

Ai i dlirë, në mëkatare!

Sot duhet t’ i dilte për Zot, Dorëheqjes së tij si përgjëgjësi i vetëm për katastrofën e pamerituar në të cilën gjendet sot PD!

Si përgjegjësi i vetëm për shkatërrimin e strukturave dhe mospërfilljen e forumeve vendimarrëse të PD!

Por prej sot,duhet t’i dalë për Zot dhe akuzave plot dramacitet infantil për kurthe e armiq klase!

Give me a break Lul! In defeat, defiance!

Në humbje, mosbindje!

Nuk përpjesëtohet humbja!

A do gjesh ndonjë dite kurajo t’i thuash vetes të vërteta para pasqyrës?”