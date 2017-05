Brigitte Macron ‘kopjon’ Melanie Trump

Publikuar | 16:00

Ashtu si zonja e parë e Amerikës, Melanie Trump u frymëzua nga veshja blu e Jackie Kennedy në 1961, edhe zonja e parë e Francës zgjodhi këtë ngjyrë për veshjen e saj në ceremoninë e marrjes së presidencës nga Emmanuel Macron.

Brigette u shfaq mbi tapetin e kuq mjaft elegante me një kostum blu pastel, me xhaketë me jakë dopjo kopsa, çantë dhe këpucë gri. Por ndryshe nga zonja e parë e Amerikës, ajo e Francës e morri kostumin e saj me qera nga firma Louis Vuitton.

Mediat e komentuan këtë veshje si një kopje të Melanisë në ceremoninë e betimit të Donald Trump. Ndërsa Presidenti Emmanuel Macron veshi një kostum blu të errët të blerë në një dyqan në Paris.

