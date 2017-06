Britania vendos për të ardhmen

Publikuar | 11:03

Britania e Madhe mban sot zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, të cilat do të vendosin për të ardhmen e negociatave të Brexit.

650 anëtarë të Parlamentit britanik do të zgjidhen sot nga më shumë 46 milionë votues.

Më shumë se 40 mijë vendvotime janë hapur në mbarë vendin që prej orës 07:00 me orën lokale dhe do të mbyllen në orën 22:00. Shumica e qendrave të votimit janë në shkolla, qendra komunitare dhe salla të ambienteve kishtare.

Policia britanike ka rritur ndjeshëm sigurinë në qendrat e votimeve, duke përfshirë patrullime nga oficerë të armatosur rëndë pas sulmeve të fundit terroriste që goditën Londrën.

Zgjedhjet e parakohshme u kërkuan nga kryeministrja May në muajin prill, tre vite përpara përfundimit të mandateve të deputeteve. May u përball me kritika dhe qëndrime kundër, edhe brenda partisë së saj, mbi negociatat e daljes së Britanisë nga Bashkimi Europian.

May kërkoi të rrisë fuqinë e Partisë Konservatore në mënyrë që pozicioni i saj mbi Brexit të forcohej.

Megjithë pritshmëritë e kryeministres, sondazhet thonë se partia e May-t do të dalë e para, por nuk do të ketë fuqinë që i duhet për të çuar përpara planin e saj.

Edhe pse May ka akuzuar opozitën se do të pengojë vullnetin e popullit për dalje nga BE-ja, laburistët opozitarë, me ne krye Jeremy Corbyn, kane deklaruar se nuk do të tërhiqen nga procesi i Brexit-it nëse i fitojnë zgjedhjet e 8 qershorit.

Zgjedhjet e sotme parlamentare pritet të kenë ndikim edhe në vendimin e Skocisë, për të mbajtur ose jo referendum te ri për pavarësi nga Mbretëria.

Fushata zgjedhore në Britani u shënua nga çështja e sigurisë kombëtare, pas tre sulmeve terroriste që ndodhen në harkun kohor të tre muajve.

Tv Klan