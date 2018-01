Burri ndërton 8 kilometra rrugë për shkak të fëmijëve të tij

Publikuar | 22:06

Një burrë në një fshat të Indisë, ndërtoi një rrugë prej 8 kilometrash, vetëm me një sëpatë dhë një levë, kështu që fëmijët e tij që shkonin në shkollë, mund ta vizitonin atë më shpesh.

Jalandhar Nayak 45 vjeç, jeton në një fshat të largët, 10 km nga shkolla ku studiojnë tre djemtë e tij. Por udhëtimi zgjat tre orë, sepse djemtë duhet të kalojnë nëpër pesë kodra për t’u kthyer në shtëpinë e tyre.

Zyrtarët lokalë thanë për BBC se do të shtronin pjesën tjetër të rrugës. Gjatë dy viteve të fundit, ai shkoi çdo mëngjes me veglat e tij të punës, ku do të shpenzonte deri në tetë orë në ditë duke copëtuar shkëmbinjtë dhe duke hequr gurët.

Sipas BBC, burri tha se shpresonte që djemtë e tij do të ishin në gjendje të ktheheshin në shtëpi më shpesh gjatë fundjavave apo festave sapo të përfundonte rruga. Rruga prej 15 km e gjatë do të lidhë fshatin e Nayakut në qytetin ku gjendet shkolla. Zyrtarët qeveritarë, të cilët tani kanë marrë përsipër ndërtimin, thanë se z. Nayak do të paguhej gjithashtu për punën e bërë./tvklan.al